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İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

TPF: Temel gıda ve temizlik ürünleri için önlemleri aldık

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgını nedeniyle halkın temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarına en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlamak üzere tüm önlemleri aldıklarını duyurdu.

19.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:56
TPF: Temel gıda ve temizlik ürünleri için önlemleri aldık

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgını nedeniyle halkın temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarına en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlamak üzere tüm önlemleri aldıklarını duyurdu. 

Düzgün, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Federasyon olarak, hükümetin, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın ve T.C. İçişleri Bakanlığı'nın talimatları ve tavsiyelerinin de dikkatle takip edildiğini ve başta üyeler olmak üzere tüm paydaşların doğru yönlendirilmesine gayret gösterildiğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan bu zor dönemin üstesinden gelebilmek, devletimize ve milletimize destek olabilmek ve üzerimize düşen görevleri fazlasıyla yerine getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren 4 bin 259 perakende satış noktasında, 70 binin üzerinde personeliyle halkımızın ihtiyaçlarının eksiksiz biçimde karşılanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel marketlerimizde halkımızın ihtiyaç duyacağı her türlü gıda ve temizlik ürünlerinin tedarik edilmesinde aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını vurgulamak isteriz. Federasyonumuza bağlı PERDER üyesi yerel marketlerimiz, son dönemde market ürünlerine yönelik hızla yükselen talep nedeniyle fırsatçıların yaratacağı fahiş fiyat ortamına karşı da güvence olmayı sürdürecektir".Düzgün, yaptığı açıklamada hijyen konusunun önemine değinerek: "Federasyonumuz üyesi olan yerel marketlerimizin depolarında, reyonlarında, kasalarında ve dağıtım hizmetlerinde görev yapan tüm çalışanlarımızın maske ve eldiven kullanmasını, aynı şekilde, tüm yerel marketlerimizde dezenfeksiyon işlemlerinin 7/24 düzenli olarak yapılmaya devam edilmesini tavsiye etmiştir" dedi.Hepimiz için zor günler olduğunu belirten Düzgün, son günlerde marketlerde yaşanan aşırı miktarlarda alışveriş yapma eğilimleri ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Halkımızın da birlik ve dayanışma duygusu ile yerel marketlerimizden alışveriş yaparken daha dikkatli olmasında yarar görüyoruz. Gereğinden çok daha fazla malzeme satın alınmasının hem aile bütçeleri üzerinde fazla yük oluşturabileceğini hem de diğer ihtiyaç sahiplerinin mağdur olabileceğini hatırlatmak istiyoruz. Mahallelerimizde salgının yarattığı tehlikelere karşı en kırılgan kesimlerin, özellikle yaşlı insanların evlerinde unutulmaması gerektiğine, dayanışma ve yardımlaşma geleneğimizi canlandırmanın tam zamanı olduğuna inanıyoruz".

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerinin, 4 bin 259 perakende satış noktasında 70 binden fazla çalışanı ve 2 milyon 750 bin metrekare satış alanı bulunuyor. Federasyon üyesi yerel marketler, tüm Türkiye'de her gün milyonlarca müşterisini ağırlıyor.


Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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