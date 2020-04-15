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Türkiye Partisi, Türkiye, Ekonomi

TPF: Sokağa çıkma yasağı öncesinde alışveriş yapılmalı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) vatandaşlara sokağa çıkma yasağı öncesinde alışverişlerini gerçekleştirmelerini öneriyor.

15.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:27
TPF: Sokağa çıkma yasağı öncesinde alışveriş yapılmalı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) vatandaşlara sokağa çıkma yasağı öncesinde alışverişlerini gerçekleştirmelerini öneriyor.

TPF'den yapılan açıklamada, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini gösteren Koronavirüs (Covid-19) salgını süresince tüketicilerin market alışverişlerini en rahat ve hijyenik şartlarda sürdürmeleri için çalışmalarına hızla devam ediyoruz" denildi.

Federasyon yönetimi tarafından, önümüzdeki hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat boyunca gerçekleşecek sokağa çıkma yasağı öncesinde, vatandaşların hafta sonu için ihtiyaçlarını belirleyerek Cuma günü akşam saatlerine kalmadan, önümüzdeki günler içinde alışverişlerini tamamlamaları önerildi.Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün yaptığı açıklamada, "Korona virüs sebepli pandemi ilanı ve sonrasında gelişen olağanüstü durum sebebiyle, ülkemizin 4 bir yanında binlerce yerel marketimizde, tedarikçilerimizin desteği ve çalışanlarımızın özverisi sayesinde en hızlı ve kaliteli hizmeti halkımıza sunmaya devam ediyoruz" dedi.Düzgün, yaptığı açıklamada ayrıca son bir ay içinde gerçekleşen satış verilerinin incelenerek en çok satın alınan ürünlerin un ve makarna olduğunu açıkladı. Düzgün sözlerine şöyle devam etti:  "Korona virüs salgının ülkemizi etkilemeye başladığı Mart ayının başından beri halkımızın alışveriş ve tüketim alışkanlıklarında farklılıklar ortaya çıkmıştır. Son bir ay içinde, Doğu Anadolu, Ege, Karadeniz, İstanbul ve Kayseri PERDER üyelerimizden aldığımız verileri değerlendirdiğimizde, temel gıda kategorisinde birinci sırada makarna, ikinci sırada un, üçüncü sırada ise bakliyat ürünleri, manav kategorisinde en fazla C vitamini içeriği olan besinler, temizlik kategorisinde sabun ve sıvı sabun başta olmak üzere, ev ve yüzey temizlik ürünleri ile kağıt ürünlerinin satın alındığını gözlemliyoruz."

Açıklamada, "Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun Türkiye'nin dört bir yanındaki üyesi yerel marketler, tüm Türkiye'de her gün milyonlarca müşterisini ağırlıyor" denildi.


Kaynak: DHA

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