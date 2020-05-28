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TPF: Fiyatlar gelişmeleri için tedarik zinciri denetlenmeli

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, "Marketlerdeki fiyat artışlarının sebeplerinin ortaya konması için tedarik zinciri denetlemesi şart" çağrısı yaptı.

TPF: Fiyatlar gelişmeleri için tedarik zinciri denetlenmeli
28.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:52

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, "Marketlerdeki fiyat artışlarının sebeplerinin ortaya konması için tedarik zinciri denetlemesi şart" çağrısı yaptı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), geçtiğimiz ramazan ayı boyunca da devam eden Korona virüs pandemisi sürecinin başından beri, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu market ürünlerinin fiyatlarına yapılan artışlar konusunda şeffaf ve detaylı denetleme yapılmasını talep ediyor. 

Düzgün yaptığı açıklamada, pandemi ilanından itibaren tüketiciye en uygun fiyatları sunmaya özen gösterdiklerini fakat özellikle ramazan ayı içerisinde sebze meyvede görülen fiyat değişikliklerinin aracı firmaların uyguladıkları fiyatlardan kaynaklandığını belirtti. Düzgün, TPF olarak geçen ay içinde tedarik zincirinde yer alan tüm aracıların oluşan fiyatlardaki gerçek payının anlaşılması adına Ticaret Bakanlığı'na, Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na tedarik zincirinin detaylı şekilde denetlenmesi için başvuruda bulunduklarını hatırlatarak bu sayede tüketicinin hak ettiği fiyat politikasının sağlanabileceğini belirtti ve ekledi:

"Tedarik zincirinin ilk halkası olan üreticilerin, hallerin ve lojistik firmalarının ürün ve hizmet fiyatlarında artış gerçekleştirmesi, yerel marketlerimizi bu doğrultuda artan maliyetler sebebiyle fiyat düzenlemesi yapmaya zorunlu olarak yönlendirmektedir. Bu nedenle perakende mağazaları, tüketicinin gözünde fiyat artışlarının sorumlusu olarak algılanmaktadır. Oluşan bu algının gerçeği yansıtmadığı tedarik zincirinin tüm aşamalarında gerçekleştirilecek denetimlerle tespit edilebilecektir."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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