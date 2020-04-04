TPF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL bağış
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TPF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL bağış

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na üyelerinin desteğiyle 2 milyon TL bağışladı.

04.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:28
TPF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL bağış

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na üyelerinin desteğiyle 2 milyon TL bağışladı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, Milli Dayanışma Kampanyası'na katılımın vatan borcu olduğunu söyledi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri uygulayarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki üyeleriyle beraber mücadeleye destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Federasyon yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na bağlı olarak faaliyet gösteren market zinciri sahibi üyelerinin katılımıyla "Biz bize yeteriz" Kampanyası'na 2 milyon TL bağış yaptı. Federasyon üyelerinin kampanyaya ayrıca bireysel katkılarıyla de destek olduğu bildirildi.

"14 bölgemizde çalışanlarımızla ülkemiz için kenetlendik"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma Kampanyası sayesinde tüm Türkiye'de birlik ve beraberliğin sağlanarak bu zorlu mücadeleden el ele verilerek çıkılacağını belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizin yaşadığı bu zor günlerde bile işimizin başında olarak, 14 bölgemizde tüm üyelerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz ile kenetlendik ve var gücümüzle çalışmaya, ülkemize destek olmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına icabet ederek, bu kampanyaya katılmayı ve vatan borcumuz olarak addettiğimiz bu yardımı sağlamayı görev biliyoruz. Bizler, herkes evinde kalabilsin diye çalışmalarımıza ara vermeden devam ederken, bu sıkıntılı günlerde yardımlaşmanın da aynı oranda önem arz ettiğinin farkında olarak bu bağışı gerçekleştirmeye karar verdik. Öncelikle, bu kadar zorlu şartlar altında operasyonlarına devam etmekte olan üyelerimize, son derece hızlı bir şekilde organize olup kampanya katılım çağrımıza cevap verdikleri için teşekkür ediyorum. Biliyorum ki, bazı üyelerimiz bireysel olarak da kampanyaya katkıda bulunuyorlar. Umuyorum ki, en kısa sürede tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan acı olaylar sona erer, tüm yaralar kapanır ve eski sağlıklı refah dolu günlerimize bir an evvel dönebiliriz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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