TPB Genel Başkanı Pakdil, Ramazan Bayramı'nı kutladı Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Nevzat Pakdil, mesajında, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu Ramazan ayının idrak edildiğini belirtti.

Ramazan vesilesiyle nefislerin de terbiye edildiğini vurgulayan Pakdil, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rabbimizin nimetlerinin kıymetini daha iyi anladık ve ondan mağfiret diledik. Bizleri bayrama ulaştıran Allah'a şükrediyoruz. Bu Ramazanda bütün insanlığın karşı karşıya kaldığı bir salgın hastalıkla da imtihan olduk. Bu bayramı buruk geçirmiş de olsak, inşallah, milletçe başarıyla mücadele ettiğimiz bu salgını yenecek ve yeni bayramları daha büyük bir sevinçle karşılayacağız. Milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın bütün İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA