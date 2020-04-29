TPB Genel Başkanı Pakdil'den Ankara ve İzmir Barosuna tepki Açıklaması
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TPB Genel Başkanı Pakdil'den Ankara ve İzmir Barosuna tepki Açıklaması

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Ankara ve İzmir barolarının, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamalarının, mensubu bulundukları milletin değerleriyle örtüşen bir tarafı olmadığını belirtti.

TPB Genel Başkanı Pakdil'den Ankara ve İzmir Barosuna tepki Açıklaması
29.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:08

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Ankara ve İzmir barolarının, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamalarının, mensubu bulundukları milletin değerleriyle örtüşen bir tarafı olmadığını belirtti.

Pakdil, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara ve İzmir barolarının açıklamalarının, Diyanet İşleri Başkanı'nın şahsında dini değerleri hedef aldığına işaret etti.

Türkiye'nin, bütün inançlara saygılı ve hukukun üstünlüğü ilkesini benimseyen bir devlet olduğunu vurgulayan Pakdil, "Milletimizin inanç değerlerinin kaynağı da insanlığın çok büyük bir kısmının mensubu olduğu İslam dinidir. Milletimizin dini değerlerini 'çağlar öncesinden kalmış' olarak ifade etmek son derece yersizdir." ifadelerini kullandı.

Pakdil, baroların açıklamalarının, mensubu bulundukları milletin değerleriyle örtüşen bir tarafı olmadığını, bu açıklamanın hukuk temsilcisi olması gereken barolardan gelmesinin de ziyadesiyle üzüntü verici olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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