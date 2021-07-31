TPAO'ya Siirt'te petrol arama ruhsatı verildi
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TPAO'ya Siirt'te petrol arama ruhsatı verildi

TPAO'ya Siirt'te petrol arama ruhsatı verildi
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt sınırları içinde kalan bir sahada petrol arama ruhsatı verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt sınırları içinde kalan bir sahada petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Siirt'te 15 bin 326 hektar yüz ölçümüne sahip sahada 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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