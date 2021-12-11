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TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi

TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi
AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Hakkari'deki saha için petrol arama ruhsatı verildi.

HAKKARİ (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ( Tpao ) Hakkari'deki saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkında müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Hakkari'deki 15 bin 402 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi. Söz konusu ruhsat 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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