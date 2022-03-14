TPAO'ya Mersin'in kara suları içindeki 6 saha için petrol arama ruhsatı verildi

MERSİN (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ( Tpao ), Mersin'in kara suları içinde bulunan sahalar için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Mersin'in kara suları içinde bulunan ve yüzölçümü 4 bin 450 ile 57 bin 164 hektar arasında değişen 6 saha için 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.