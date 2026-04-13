Bakan Bayraktar: "Ülkemizin enerjideki tam bağımsızlık yürüyüşüne güç katmaya devam edeceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Türk şirket TPAO ile TotalEnergies arasında Mutabakat Zaptı imzalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, bu anlaşma ile birlikte Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık ilkesi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğini dile getirerek, "Enerjide merkez ülke olma hedefimiz doğrultusunda; İstanbul'da, milli şirketimiz TPAO ile TotalEnergies arasında stratejik bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu anlaşma ile Türkiye'de ve uluslararası alanda hidrokarbon arama faaliyetlerindeki potansiyel iş birliği imkanlarını kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. TPAO'yu küresel bir enerji oyuncusu yapma hedefimizi gerçekleştirirken sahip olduğumuz üstün teknik kabiliyeti uluslararası deneyimle birleştirerek ülkemizin enerjideki tam bağımsızlık yürüyüşüne güç katmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
