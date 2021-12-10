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TPAO, Türkali-1'de deniz tabanında yapılan çalışmalardan görüntüleri paylaştı

TPAO, Türkali-1'de deniz tabanında yapılan çalışmalardan görüntüleri paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkali-1'de deniz tabanında yapılan doğal gaz çalışmalara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ), Türkali-1'de deniz tabanında yapılan doğal gaz çalışmalara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz tabanında nasıl çalışıyoruz? Karadeniz'in derinliklerinde Türkali-1'deyiz" ifadeleri kullanılarak yapılan doğal gaz çalışmalarından görüntülere yer verildi. - ANKARA

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