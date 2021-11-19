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TPAO Siirt'te kuyu açarak petrol arayacak

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Ekonomi

TPAO Siirt'te kuyu açarak petrol arayacak2 petrol kuyusu açarak petrol arayacak.

SİİRT (İHA) - TPAO Siirt'te kuyu açarak petrol arayacak

SİİRT Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Siirt'in Kurtalan ilçesinde ARİ/TPO/799 nolu arama ruhsat alanında Hatma-2 petrol kuyusu açarak petrol arayacak.

Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt'in Kurtalan ilçesi Şenköy mevkiinde ARİ/TPO/799 ruhsat numaralı sahada, Hatma-2 tespit kuyusunda petrol arayacak. Kurtalan ilçesinin kuş uçumu olarak yaklaşık 15 kilometre batısında yer alan alanda gerçekleştirilecek olan projenin bedelinin 6 milyon lira olması bekleniyor. Döner (Rotary) sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması kapsamında üretim değil, sadece tespit yapılacağı belirtildi. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği bildirildi.

TPAO Siirt'te kuyu açarak petrol arayacak

TPAO Siirt'te kuyu açarak petrol arayacak

TPAO Siirt'te kuyu açarak petrol arayacak

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Ekonomi Haberleri

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