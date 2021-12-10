TPAO: "Mardin'de ağır petrol keşfi gerçekleştirdik"
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" denildi.
NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) şirketi tarafından yapılan açıklamada, " Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" denildi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları Şirketi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif! Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Milli Enerjide Güçlü Türkiye!" denildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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