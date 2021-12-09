TPAO Genel Müdürü Bilgin: 2022 yılında hedef günde 65 bin varil petrol

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Yeni yıl için şimdiden hedef belirledik. Batman bölgesinde 50 bin varil olmak üzere diğer bölgelerle birlikte günlük petrol üretimini 65 bin varile çıkarmayı planlıyoruz. 150 arama kuyusuyla tüm zamanların en yüksek sondajına da ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Batman'daki petrol sahalarında incelemeler yapan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, DHA'ya konuştu. Sınırdaki yeni petrol kuyularının TPAO'nun yeni üretim sahaları olacağını belirten Bilgin, "Petrol aramasını sadece karalarda yürüttüğümüz bir faaliyet olarak görmüyoruz. Son dönemde 8'i Akdeniz olmak üzere Karadeniz ile birlikte toplam 16 deniz kuyusunu başarıyla tamamladık. Karadeniz ve Sakarya'da gaz sahalarında çok önemli gaz keşifleri gerçekleştirildi" diye konuştu.

Sınırda yeni kuyuların da açılacağına değinen Bilgin, "Sınırda yürüttüğümüz yeni çalışmalar var. Bu çalışmaların önemli kısmı Şırnak ili içerisinde kalan Şehit Esma Çevik, Atak ve Kasrık kuyusu. Üç kuyumuz var. Bunlar yepyeni alanlar ve keşifle sonuçlanmış kuyulardır. Bu kuyular, Türkiye Petrolleri'nin yeni üretim sahaları olacak. Yeni Esma Çevikler, yeni Ataklar ve yeni Kasrik kuyuları kazılacak. Kasrık-2-3, Şehit Esma Çevik 2-3-4, arkası da gelecek" dedi.