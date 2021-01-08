TPAO gelirlerinden bütçeye aktarılan payda düzenleme yapıldı
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TPAO gelirlerinden bütçeye aktarılan payda düzenleme yapıldı

08.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:40
TPAO gelirlerinden bütçeye aktarılan payda düzenleme yapıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) gelirinin yüzde 10'unun bütçeye gelir yazılması uygulamasında değişikliğe gidildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) gelirinin yüzde 10'unun bütçeye gelir yazılması uygulamasında değişikliğe gidildi.

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar, 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Aylık gayrisafi hasılat tahakkuk tutarını (katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) kapsamak kaydıyla,????? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları (Devlet hissesi karşılığı olup yurt içinde ürettiği ve/veya alıp sattığı ham petrol ile doğalgaza ait hasılat hariç) gayrisafi hasılatının yüzde 10'unun Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenmesi ve ödenen tutarın bütçeye gelir yazılması" hükmü yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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