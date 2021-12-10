TPAO'dan Valimize 67 Kuruluş Yıldönümü Ziyareti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) 67. kuruluş yıldönümü nedeni ile Bölge Müdürü Mustafa DEMİR, Ünite Amirleri ile birlikte Valimiz Hulusi ŞAHİN'i makamında ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

Kabullerinden dolayı Valimize teşekkür eden TPAO Bölge Müdürü DEMİR, İlimizde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 67. kuruluş yıldönümünü kutlayan Valimiz, TPAO Bölge Müdürü DEMİR ve beraberindekilere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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