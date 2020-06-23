TPAO'dan 9 bin 200 litre ham petrol çalan 3 kişi, yakalandı
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TPAO'dan 9 bin 200 litre ham petrol çalan 3 kişi, yakalandı

TPAO'dan 9 bin 200 litre ham petrol çalan 3 kişi, yakalandıDİYARBAKIR'da jandarma ekipleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol boru hatlarından ham petrol çaldıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

TPAO'dan 9 bin 200 litre ham petrol çalan 3 kişi, yakalandı
23.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:49

TPAO'dan 9 bin 200 litre ham petrol çalan 3 kişi, yakalandı

DİYARBAKIR'da jandarma ekipleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol boru hatlarından ham petrol çaldıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda, çoğu gizli bölmelerde saklanan 9 bin 200 litre ham petrol ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sur ilçesi Tezgeçer Mahallesi'nde yaşayan A.D.'nin, TPAO'ya ait petrol boru hatlarından çaldığı ham petrolü evinin altında bulunan ve özel olarak yaptırdığı tanklara ve depolara sakladığı bilgisi üzerine harekete geçti. A.D.'nin, TPAO'ya ait petrol boru hattından çaldığı ham petrolü başka bir kişiye ait olan ve içerisinde özel bir tank bulunan kamyonla evindeki deposuna aktardığı, buradan da ücret karşılığında vatandaşlara satış yaptığı tespit edildi. Düğmeye basan ekipler, eve operasyon düzenledi. Şüphelinin adresinde ve müştemilatında yapılan aramada, nakliye işlerinde kullanılan kamyonun arka kısmına özel olarak yaptırılmış tank içerisinde 6000 litre, evin bahçesinde bulunan su tankerinde 3000 litre, ahır kısmında bulunan 2 varilde 200 litre olmak üzere toplam 9200 litre ham petrol ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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