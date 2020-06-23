TPAO borularından çaldıkları petrolü evinin altındaki depoda sakladılar
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TPAO borularından çaldıkları petrolü evinin altındaki depoda sakladılar

Diyarbakır'da bir kişi, TPAO borularından çaldığı ham petrolü, evinin altına yaptırdığı tank ve depolarda sakladı.

TPAO borularından çaldıkları petrolü evinin altındaki depoda sakladılar
23.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:15

Diyarbakır'da bir kişi, TPAO borularından çaldığı ham petrolü, evinin altına yaptırdığı tank ve depolarda sakladı. İhbar üzerine yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 9 bin 200 litre petrol ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığınca, Sur ilçesi Tezgeçer Mahallesinde ikamet eden A.D. isimli şahsın TPAO'ya ait petrol boru hatlarından çaldığı ham petrolü evinin altında bulunan özel olarak yaptırdığı tank ve depolara sakladığı yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Devam eden çalışmalar neticesinde, bahse konu şahsın, TPAO'ya ait petrol boru hattından çaldığı ham petrolü başka bir şahsa ait olan ve içerisinde özel bir tank bulunan kamyonla ikamet ettiği adrese getirerek deposuna aktardığı, buradan ücret karşılığında vatandaşlara satış yaptığı tespit edilmiştir. Şahsın ikamet ettiği adreste ve müştemilatında yapılan operasyonda, nakliye işlerinde kullanılan kamyonun arka kısmına özel olarak yaptırılmış tank içerisinde 6 bin litre, evin bahçesinde bulunan su tankerinde 3 bin litre, ahır kısmında bulunan iki adet varilde 200 litre olmak üzere toplam 9 bin 200 litre ham petrol ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen malzemelere el konulmuş, olayla bağlantılı 3 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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