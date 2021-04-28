TPAO Batman Bölge Müdürlüğü personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu
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TPAO Batman Bölge Müdürlüğü personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir ile personeli kan bağışında bulundu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir ile personeli kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ın Atatürk Parkı önünde bulunan kan bağışı noktasına gelen Demir ve personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde azalan kan bağışına destek olmak amacıyla kan verdi.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 772 personelle kan vermeye geldiklerini söyledi.

Batman Valisi Hulusi Şahin'in başlattığı kan bağışı kampanyasına destek olmak için kan bağış noktasına geldiklerini belirten Demir, "Kan bağışı kampanyası var dediler. Bizim enerjimiz Batman'ın enerjisidir dedik ve kan vermeye geldik. Bu kampanyanın gelecek, sağlıklı ve güzel günlerin habercisi olması temennisi ile başta mesai arkadaşlarıma ve bu kampanyanın organizasyonunda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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