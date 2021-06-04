TPAO: Amasra-1 kuyusunda 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj yapıldı
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TPAO: Amasra-1 kuyusunda 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj yapıldı

TPAO: Amasra-1 kuyusunda 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj yapıldı
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Fatih sondaj gemisinin 135 milyar metreküp gaz keşfettiği Amasra-1 kuyusunda, 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj gerçekleştirildiği bildirildi.

Fatih sondaj gemisinin 135 milyar metreküp gaz keşfettiği Amasra-1 kuyusunda, 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj gerçekleştirildiği bildirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından (TPAO) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük gaz keşfiyle Karadeniz'deki toplam rezerv 540 milyar metreküpe yükseldi.

Fatih'in 1938 metre su derinliğinde ve 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj gerçekleştirdiği Amasra-1 kuyusundaki yeni keşif de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne dahil edilecek. Proje kapsamında, deniz tabanında doğal gaz üretim sistemleri, Filyos Endüstri Bölgesi'nde bir doğal gaz işleme tesisi ve her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatları inşa edilecek.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin 2023'te tamamlanması öngörülen ilk fazında, günde 10 milyon metreküp doğal gaz karadaki işleme tesisine ulaştırılacak. Gelecek yıllarda proje kapasitesinin günde 40 milyon metreküpe çıkarılması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Arama faaliyetlerimiz çerçevesinde ileri teknoloji ve matematiksel modelleme yöntemleri kullanarak sismik veri toplama çalışmaları yürütüyoruz. Bu doğrultuda keşfettiğimiz kaynaklarımızı daha doğru tanımlıyor, yeni keşifler için daha hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

135 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin değeri 25-28 milyar dolara tekabül ediyor
135 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin değeri 25-28 milyar dolara tekabül ediyor
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TPAO: Amasra-1 kuyusunda 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj yapıldı - Haberler Ekonomi
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