Tp'nin İtfaiye Araçları Batman Belediyesine Hibe Edildi

Türkiye Petrollerinin (TP) özelleştirilmesiyle bölge müdürlüğü bünyesinde bulunan itfaiye araçları Batman Belediyesine hibe edildi.



Batman Belediyesi ile TP Genel Merkezi ve Batman Bölge Müdürlüğü nezdinde yaklaşık 9 aydır yürütülen görüşmeler ve resmi yazışmalar sonuçlandı. Özelleştirme sürecinde olan TP Batman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kayıtlı bulunan itfaiye araçlarının, Batman Belediyesine hibe olarak devri gerçekleştirildi. Kurumlar arasında yapılan protokolün ardından, dördü itfaiye aracı biri kurtarma aracı olmak üzere toplamda beş adet araç Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü araç filosuna dahil oldu. Biri merdivenli, üçü arazöz olmak üzere hibe edilen dört itfaiye aracıyla birlikte Batman Belediyesindeki itfaiye araç sayısı 10'a yükseldi.



TP'nun hibe jestine teşekkür eden Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, "Bütün Müdürlüklerimizin hizmet kapasitelerini güçlendirmeye çalışıyoruz. İtfaiye Müdürlüğümüzün araç kapasitesini de TP'nun hibe araçlarıyla daha da güçlendirdik. İhtiyaçlar doğrultusunda personel takviyesini de sağlayarak Batmanımıza bu alanda da en iyi hizmeti vermeye çalışacağız" dedi - BATMAN