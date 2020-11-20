TP'nin iki petrol arama sahasında ruhsat süreleri uzatıldı
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TP'nin iki petrol arama sahasında ruhsat süreleri uzatıldı

20.11.2020 09:09 | Son Güncelleme: 20.11.2020 09:12
TP'nin iki petrol arama sahasında ruhsat süreleri uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Diyarbakır sınırları içinde kalan iki petrol arama sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Diyarbakır sınırları içinde kalan iki petrol arama sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Diyarbakır sınırları içinde kalan ve ilanda pafta numaraları belirtilen petrol işletme ruhsat sahalarının 30 Kasım'da sona eren işletim süreleri, mevcut rezerv durumu, yıllık u¨retim miktarları, yatırım ve u¨retim programı dikkate alınarak, 30 Kasım 2033 ve 30 Kasım 2034 tarihine kadar uzatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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