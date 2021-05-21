TP'nin Edirne'de petrol arama sahasında ruhsat süresi uzatıldı
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TP'nin Edirne'de petrol arama sahasında ruhsat süresi uzatıldı

TP'nin Edirne'de petrol arama sahasında ruhsat süresi uzatıldı
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Edirne sınırları içerisinde kalan 2 petrol arama sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Edirne sınırları içerisinde kalan 2 petrol arama sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Edirne il sınırları içerisinde yer alan 14 bin 508 hektar yüzölçümüne sahip sahası ile yine aynı il sınırları içinde kalan 39 bin 320 hektar yüzölçümüne sahip bir diğer sahası için beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

TP söz konusu sahalarda ruhsat almak için 17 Kasım 2020 tarihinde başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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TP'nin Edirne'de petrol arama sahasında ruhsat süresi uzatıldı - Haberler Ekonomi
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