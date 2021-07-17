TP'nin Adıyaman'daki sahada petrol arama ruhsatı süresi uzatıldı
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TP'nin Adıyaman'daki sahada petrol arama ruhsatı süresi uzatıldı

TP'nin Adıyaman'daki sahada petrol arama ruhsatı süresi uzatıldı
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Adıyaman ili sınırları içinde kalan petrol arama sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Adıyaman ili sınırları içinde kalan petrol arama sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre,1104 hektar yüzölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 31 Mayıs 2021 tarihinden 31 Mayıs 2031 tarihine kadar 10 yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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