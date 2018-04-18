Tozlu Giyim'in Sahibine Fetö Davasında 3 Yıl 1 Ay Hapis

SAMSUN'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 'Tozlu Giyim'in sahibi, iş insanı Hüseyin Tozlu, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY'ye ilişkin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 11'i tutuklu, 38 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla yargılanan sanıklarla avukatları katıldı. Sanıklar duruşmada tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, yargılama sonucu, 08 Ağutos 2016'da tutuklanan Tozlu Giyim'in Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu'ya 3 yıl 1 ay; Abdullah Evrensel, Abdurrahman Hacıkerimoğlu ve Ömer İpçi'ye 6 yıl 3 ay; Hakan Uysal, Hasan Alpaydın, İsa Yiğit, Tayfur Yeşildal ve Önder Altunkaynak'a 7 yıl 6 ay; Mehmet Ali Işık ve Mustafa Küçük'e 9 yıl; Ömer İpçi'ye 6 yıl 3 ay; Adnan Saroğlu ve Ahmet Çakar'a 3 yıl 1 ay; Ali Yeşildal, Mustafa Yeşildal, Şaban Terzi, Galip Atalar, Murat Köksal ve Veli Mutlu'ya 2 yıl 1 ay; Ramazan İnce'ye 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Diğer sanıklar ise beraat etti.

- Samsun