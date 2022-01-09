Tozkoparan nerede çekiliyor? Tozkoparan İskender nerede çekiliyor, hangi şehirde? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan Tozkoparan İskender dizisi TRT1 ekranında yayınlanmakta. Dizinin çekim yerleri de izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi. Tozkoparan İskender nerede çekiliyor, hangi şehirde?

TOZKOPARAN İSKENDER NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tozkoparan İskender, İstanbul ilimizde Beykoz'da çekiliyor. Gizemli Yabaninin de bulunduğu orman sahneleri Beykoz'da bulunan ormanlık bölgede çekildi. Yine Beykoz belediyesinin ve milli eğitim müdürlüğünün izni ile bölgedeki okulda da çekimlere izin verildi.

TOZKOPARAN İSKENDER KONUSU

Geçtiğimiz sezon finalinde Sultan II. Beyazıt'a düzenlenmesi planlanan suikastı süper güçleri ve Mavi Ay takımının desteğiyle önleyen Tozkoparan İskender, yeni sezonda zamangaçı çalarak tarihin dengesini alt üst etmeyi planlayan "zamanbozanlara" engel olmaya çalışacak. Bu zorlu görevde Mavi Ay takımı her zamanki gibi İskender'e destek olurken, kendilerini Pençezenler olarak tanımlayan Pençe takımı çaldıkları zaman makinesiyle tarihin akışını değiştirmeye çalışacaklar.

Zamangacı çalan mühendişbaşı Ahriman'ın soyundan gelen ve Pençe takımının liderleri olan Cenk ve dayısı Haluk, zamanın çocuğunu yani Tozkoparan İskender'i alt ederek tarihteki önemli kişileri ve olayları manipüle etmeye çalışacaklar. Okçuluk, dövüş sanatları ve teknolojik icatlarını kullanarak amaçlarını gerçekleştirmeye çalışan Pençe takımı karşısında Mavi Ay ve İskender, zamanın dengesini korumak için her zamankinden daha dikkatli olmak ve çok çalışarak güçlü rakiplerine engel olmak zorunda.

Yeni ve birbirinden yetenekli isimler kadroya dahil oluyor…

Dizinin kadrosunda geçtiğimiz sezondan tanıdığımız isimlerin yanı sıra sürpriz oyuncular da var. Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Berat Efe Parlar, Tuana Naz Tiryaki, Yağız Kılınç, Zeynep Doğangün, Leya Kırşan, Alperen Efe Esmer ve Deniz Erayvaz gibi birbirinden yetenekli isimler bulunuyor.

Dizide çocuk oyunculara Yusuf Gökhan Atalay, Hayrettin Karaoğuz, Burak Alkaş, Sera Tokdemir, Mona Çalış ve Mehmet Emin Kadıhan gibi çok sevilen yetişkin oyuncular eşlik edecek.

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