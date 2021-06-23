Tozkoparan'da biber gazlı müdahale
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tozkoparan'da biber gazlı müdahale

Tozkoparan'da biber gazlı müdahale
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOZKOPARAN'da, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı yapılacak evlerin temel altyapı hizmetlerinin kesilmesi için mahalleye gelen ekiplere engel olmak isteyenlere polis biber gazı ile müdahale etti.

TOZKOPARAN'da, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı yapılacak evlerin temel altyapı hizmetlerinin kesilmesi için mahalleye gelen ekiplere engel olmak isteyenlere polis biber gazı ile müdahale etti.

Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerini terk etmek istemeyen mahalle sakinleri ile polis ve belediye ekipleri arasında birçok kez arbede yaşandı. Bu sabah saatlerinde Tozkoparan Mahallesi'nde yıkımı yapılması planlanan evlerin temel altyapı hizmetlerinin kesilmesi için çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ ve belediye ekipleri geldi. Mahalle sakinleri ekiplere engel olmak istedi. Binada oturanlar apartmana açılan kapının önünde girişlere izin vermedi. 

Bir görevli levye ile kapıyı açmaya çalıştı. Aynı görevli daha sonra balyozla kapıyı kırmaya çalıştı. Bir kişi ayağını uzatarak görevlinin balyoz darbelerini engellemeye çalıştı. Kalabalık grup balyozu görevlinin elinden aldı. Bina çevresine çevik kuvvet ekipleri tarafından kimse yaklaştırılmadı. Bir kişi binayı boşaltmamak için çatıya çıktı. Ekiplerin uzun süren çabası sonuç vermedi. Çevik kuvvet ekipleri binada oturanların açmadığı kapıyı, elleriyle asılarak yerinden söktü. Kalabalık ekiplerin içeri girmesine izin vermeyince, ekipler binanın bahçesine biber gazı sıktı. Polis ekiplerini engellemeye çalışanların arasından gözaltına alınanlar oldu. Biber gazından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri binaya girmeye çalışırken, bazı kişiler ekiplere su şişeleri ve kalas fırlattı. Müdahalenin ardından grup dağılırken, görevliler polis eşliğinde binaya girdi. 

 


Tozkoparan'da biber gazlı müdahale
Tozkoparan'da biber gazlı müdahale
Tozkoparan'da biber gazlı müdahale
Tozkoparan'da biber gazlı müdahale
Tozkoparan'da biber gazlı müdahale

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

SARIYER'DE BABASINA KIZIP, YAŞADIKLARI EVİ ATEŞE VERDİ
SARIYER'DE BABASINA KIZIP, YAŞADIKLARI EVİ ATEŞE VERDİ
Sulama kanalında yüzerken polisi görünce köprü altına saklandılar
Sulama kanalında yüzerken polisi görünce köprü altına saklandılar
Son dakika haberleri | Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı 2'si polis 4 yaralı - KAZA MOBESEDE
Son dakika haberleri | Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı 2'si polis 4 yaralı - KAZA MOBESEDE
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Boris Johnson Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Merve Dizdar Tuğba Coşkun
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Merih Demiral Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tozkoparan'da biber gazlı müdahale - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 14:56:53. #1.14#

title