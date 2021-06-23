Tozkoparan'da biber gazlı müdahale

TOZKOPARAN'da, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı yapılacak evlerin temel altyapı hizmetlerinin kesilmesi için mahalleye gelen ekiplere engel olmak isteyenlere polis biber gazı ile müdahale etti.

TOZKOPARAN'da, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı yapılacak evlerin temel altyapı hizmetlerinin kesilmesi için mahalleye gelen ekiplere engel olmak isteyenlere polis biber gazı ile müdahale etti.

Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerini terk etmek istemeyen mahalle sakinleri ile polis ve belediye ekipleri arasında birçok kez arbede yaşandı. Bu sabah saatlerinde Tozkoparan Mahallesi'nde yıkımı yapılması planlanan evlerin temel altyapı hizmetlerinin kesilmesi için çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ ve belediye ekipleri geldi. Mahalle sakinleri ekiplere engel olmak istedi. Binada oturanlar apartmana açılan kapının önünde girişlere izin vermedi.

Bir görevli levye ile kapıyı açmaya çalıştı. Aynı görevli daha sonra balyozla kapıyı kırmaya çalıştı. Bir kişi ayağını uzatarak görevlinin balyoz darbelerini engellemeye çalıştı. Kalabalık grup balyozu görevlinin elinden aldı. Bina çevresine çevik kuvvet ekipleri tarafından kimse yaklaştırılmadı. Bir kişi binayı boşaltmamak için çatıya çıktı. Ekiplerin uzun süren çabası sonuç vermedi. Çevik kuvvet ekipleri binada oturanların açmadığı kapıyı, elleriyle asılarak yerinden söktü. Kalabalık ekiplerin içeri girmesine izin vermeyince, ekipler binanın bahçesine biber gazı sıktı. Polis ekiplerini engellemeye çalışanların arasından gözaltına alınanlar oldu. Biber gazından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri binaya girmeye çalışırken, bazı kişiler ekiplere su şişeleri ve kalas fırlattı. Müdahalenin ardından grup dağılırken, görevliler polis eşliğinde binaya girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı