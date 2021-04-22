Tozkoparan 20. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Tozkoparan yeni bölüm fragmanı izle! Tozkoparan 19. bölüm izle
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Tozkoparan 20. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Tozkoparan yeni bölüm fragmanı izle! Tozkoparan 19. bölüm izle

Tozkoparan 20. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Tozkoparan yeni bölüm fragmanı izle! Tozkoparan 19. bölüm izle
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Tozkoparan 19. bölüm izle! Tozkoparan dizisinin 19. bölümü ardından Tozkoparan 20. bölüm fragmanı da yayınlandı. TRT 1'de yayınlanan Tozkoparan 19. bölüm fragmanı izle! Tozkoparan son bölüm özeti! Tozkoparan yeni bölümde neler olacak? TRT 1 Tozkoparan yeni bölüm fragmanı izle! Tozkoparan 19. bölüm izle

Tozkoparan 19. bölüm full izle! Tozkoparan 19. bölüm tamamı izle! TRT 1 ekranların sevilen dizisi Tozkoparan19. bölüm seyret! Tozkoparan 19. bölüm tek parça izle! Tozkoparan19. bölüm tamamı izle! Tozkoparan 16. son bölüm fragmanı izle.

TOZKOPARAN 20. BÖLÜM FULL İZLE!

Tozkoparan dizisi TRT 1 ekranlarında 19. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 19. bölümün ardından şimdi de Tozkoparan20. bölüm için araştırmalarına başladılar. Tozkoparan 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Tozkoparan 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Tozkoparan 20. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TOZKOPARAN 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

TOZKOPARAN 19. BÖLÜM İZLE

Tozkoparan 19. bölümü izlemek için tıklayınız!

TOZKOPARAN 19. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Giovanni'nin Tayfun ile Duygu'nun anne babası ile ilgili dedikoduyu Mavi Ay'ın çıkardığını söylemesi Kasırga üyelerinin aklını karıştırmıştır. Mavi Ay sayesinde anne babaları ile aralarını düzelten Tayfun ve Duygu, Giovanni'nin lafına inanmak istemese de içlerine bir kez kurt düşmüştür. Bunun üzerine Kasırga, dedikoduyu çıkaran kişinin kim olduğunu tespit etmek için harekete geçer. Diğer yandan Mavi Ay, sonunda Kasırga ile aralarını düzeltmiş olmaktan mutlu olsa da Kasırga'ya güvenme konusunda tedbiri elden bırakmaya çok istekli değildir. Ancak Mavi Ay'ı asıl endişelendiren şey İskender'in başına gelenler olur. Ağır bir saksıyı kaldırmak isteyen İskender bu konuda başarılı olamayınca panikler ve durumu arkadaşlarına anlatır. İskender'in süper güçlerinin kaybolduğunu gören Mavi Ay, neler olup bittiğini çözmek ister. İskender'e güçlerini geri kazandırmak için çeşitli numaralar deneten Mavi Ay bu konuda başarılı olamaz. Görünüşe göre İskender'in artık süper güçleri yoktur. Mavi Ay ve Kasırga'nın okçuluk müsabakasının vakti geldiğinde hem Mavi Ay'ın hem de Kasırga'nın gözü, süper güçlerini kaybeden İskender'in yapacağı atışın üzerindedir.

Kasırga, dedikoduyu çıkaran kişinin kim olduğunu bulabilecek mi? İskender'in süper güçleri neden kayboldu? Mavi Ay İskender'in süper güçlerini geri kazanmasına yardım edebilecek mi? İskender süper güçleri olmadan okçuluk müsabakasında kaç puanlık bir atış yapacak?

TOZKOPARAN İSKENDER KONUSU

Daha çocuk yaşta rekorlara imza atmış süper kahraman İskender günümüze geliyor. Üstelik yol arkadaşları Salih ve Fikri hocaları ve peşinden ayrılmayan ezeli düşmanı Giovanni ile birlikte.

12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmez ise tarihin seyri değişecek, Tozkoparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender'in derdi sadece bu değil. Onu günümüzde de pek çok sorun bekliyor olacak. Bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçleri, sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası Kasırga takımı. Ve tabi ki tüm bu tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender'i yalnız bırakmayacak.

Dizinin kadrosunda Tozkoparan dizisinden tanıdığımız isimlerin yanı sıra sürpriz oyuncular da yer alıyor. Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, ve Mert Erdoğdu gibi birbirinden yetenekli isimler bulunuyor.

TOZKOPARAN İSKENDER OYUNCULLARI

Dizinin kadrosunda Tozkoparan dizisinden tanıdığımız isimlerin yanı sıra sürpriz oyuncular da yer alıyor. Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Defne Erşen, Deniz Erayvaz ve Mert Erdoğdu yer alıyor.

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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