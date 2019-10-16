Tozdan şikayetçi olan kadınların yol kapatma eylemi

16.10.2019 16:41

Kars'ta bir grup kadın, yoldan geçen araçların toz çıkardığını gerekçe göstererek mahalle yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı.

Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden bir grup kadın, tüm girişimlerine rağmen yollarının asfaltlanmadığını ve geçen araçların toz çıkardığını ileri sürerek eylem yaptı.

Kadınlar, mahalledeki bir ara sokağı odun ve boş arı kovanlarıyla kapattı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açtı.

Eylem yapan kadınlardan Nihal Taşkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yenişehir Mahallesi'nde oturduğunu belirterek, "Kışın yağan kar eridiğinde mahallemiz çamur oluyor. Yazın da boğazımıza kadar toz içinde kalıyoruz. Belediye başkanı ve ilgililer bizim bu durumumuzu görsün, duysun ve utansın. Sözde burası semt olarak en iyi mahalle biliniyor ama en berbat yer. Her yere durumu bildirdik, sesimizi duyan yok. Biz de yolu kapatarak, sesimizi duyurmak istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA