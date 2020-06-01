Tozdan bıkan mahalleli yolu ulaşıma kapattı
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Tozdan bıkan mahalleli yolu ulaşıma kapattı

Tozdan bıkan mahalleli yolu ulaşıma kapattı Ordu'nun Kumru ilçesinde vatandaşlar, aşırı toz kaldırdığı ve sağlık açısından tehlikeli olduğu gerekçesiyle mahalle yolunu ulaşıma kapattı.

01.06.2020 21:06 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:10

Tozdan bıkan mahalleli yolu ulaşıma kapattı

ORDU - Ordu'nun Kumru ilçesinde vatandaşlar, aşırı toz kaldırdığı ve sağlık açısından tehlikeli olduğu gerekçesiyle mahalle yolunu ulaşıma kapattı.

İlçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde vatandaşlar, ilçe belediyesi ile özel bir şirkete ait olan çakıl kırma tesisine giden yoldan aşırı toz kalktığı gerekçesiyle daha önceden ilçe kaymakamlığı ile ilçe belediyesine şikayette bulundular. Çoğunlukla, çakıl almak için kullanılan ve kamyonların ulaşım sağladığı yol, çok toz kalktığı ve sağlık açısından tehlikeli olduğu gerekçesiyle vatandaşlar tarafından sandalyeler ile ulaşıma kapatıldı, insanlar yolda nöbet tutmaya başladı. Bir süredir evlerinin sürekli toz olmasından yakınan vatandaşlar, durumun düzeltilmesi için yetkililerden yardım istediklerini belirttiler.

Tozdan bıkan mahalleli yolu ulaşıma kapattı

Kaynak: İHA

Manşet

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