Toz Taşınımı Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Toz taşınımı, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, güneyden esen rüzgarlar nedeniyle Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da etkili oluyor.

Gaziantep'te sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştü.

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah etkisini kaybeden toz taşınımı, öğleden sonra yeniden yoğunlaştı. Kent merkezlerinde yoğunluğu artan toz bulutu nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Toz bulutunun, söz konusu kentlerde gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Teneffüse maskeyle çıktılar

Öte yandan, Gaziantep'teki özel bir okulun yönetimi, kentte etkili olan toz taşınımı nedeniyle teneffüse çıkmak isteyen öğrencilere maske dağıttı.

Okul Müdürü Kasım Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde okula geldiğinde nefes almakta zorlandığını dile getirdi. Bunun üzerine ilk etapta öğrencileri teneffüse çıkarmamayı planladıklarını anlatan Ateş, "Bazı çocuklar bunu kabul etmediler. Bu yüzden maske fikri aklımıza geldi ve steril maskeler alıp okul bahçesine çıkan çocuklarımıza verdik. Ben 4 yıldır Gaziantep'te yaşıyorum. Böyle yoğun bir toz görmemiştim. Bu kadar etkili bir toz taşınımından çocuklarımızı korumaya çalıştık." diye konuştu.

8. sınıf öğrencisi Elif Nur Güreş de sabah okula gelirken yoğun tozla karşılaştıklarını ve nefes almakta güçlük çektiklerini aktararak "Teneffüse çıkmayı düşünmüyordum ama maske dağıtılacağını duyduğum için bahçeye çıktım. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum." dedi.