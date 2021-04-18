Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor
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Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, İzmir'de etkili oluyor.

Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor
Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, İzmir'de etkili oluyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ege Bölgesi'nde etkili olan toz taşınımı, görüş mesafesinin ve hava kalitesinin azalmasına neden oldu.

İzmir'de gece saatlerinde etkili olan toz zerrecikleri dolayısıyla görüş mesafesinin düştüğü gözlendi.

Bölgede toz taşınımının akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yetkililer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor
Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor
Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor
Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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