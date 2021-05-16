Toz esrarı araziye saklayan şüpheli yakalandı

Elazığ'da 844 gram toz esrarı araziye saklayan şüpheli yakalandı.

Elazığ'da 844 gram toz esrarı araziye saklayan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli Y. C. G'nin (30) uyuşturucu maddeyi Arıcak ilçesi kırsalında çalılık araziye sakladığı tespit edildi.Ekipler, şüphelinin takibiyle uyuşturucunun saklandığı yeri tespit etti, yapılan aramada 844 gram toz esrar ele geçirildi.

Şüpheli ise yakalanıp gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı