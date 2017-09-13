Toysal 3 Puanı Değerlendirdi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da teknik direktör Bayram Toysal, Anagold 24 Erzincanspor karşısında elde edilen 3 puanı değerlendirdi.



Toysal, deplasmandaki maçın çok zorlu geçeceğini bildiklerini ve hazırlıkları bu yönde yaptıklarını belirtti. Toysal, yedikleri 3 golün kendilerine yakışmadığını ve antrenmanlarda bu eksiklikleri gidereceklerini kaydetti. Toysal, "Zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Rakibinde hedefe oynayacak kapasitesi ve kaliteli ayaklarının olduğun da farkındaydık, bu bilinç ile maça iyi hazırlandık. Maça seyirci baskısı ile başlayacağımızı biliyorduk. Nitekim öyle oldu fakat bizim de kaliteli oyunculardan kurulan takımımızın olması münasebetiyle maça istekli ve arzulu başladık. Hem oyun hem skor anlamında üstünlüğü sağladık. Fakat 3-1 den sonra konsantrasyon eksikliğinden dolayı 2 gol yememize rağmen sahada aslanlar gibi mücadele eden bir ekip olarak 4'üncü golü bulduk ve galip geldik. Deplasmanda atılan 4 gol çok önemli ama yediğimiz 3 gol de bizim gibi kaliteli bir takıma yakışmadı. Hafta içi çalışmalarında bunların üzerinde durarak eksiklerimizi gidermeye çalışacağız" dedi.



Elde edilen galibiyetin dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Toysal, "Alınan galibiyette emeği geçen futbolcu kardeşlerime değerli yönetim kurulumuza ve bizi deplasmanda yalnız bırakmayan cefakar taraftarlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR