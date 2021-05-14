Toyota yeni Proace City'nin elektrikli versiyonu pazara çıkıyor

Toyota, Proace CITY Electric'i pazara sunmaya hazırlanıyor.

Toyota, Proace CITY Electric'i pazara sunmaya hazırlanıyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre şirket, hibrit başta olmak üzere çevreci ve alternatif yakıt enerji kaynaklarını otomobillerine taşırken, hafif ticari araç segmentinde de sıfır emisyonlu seçeneklerini artırıyor.

Yeni Toyota Proace CITY Electric, Avrupa'da yüksek satış adetleri olan kompakt van segmentinde güçlü bir model olarak öne çıkacak.

2021'in son çeyreğinde ilk olarak Avrupa'da Norveç, Fransa, Hollanda, İsviçre ve İngiltere'de satışa sunulacak Proace CITY Electric daha sonra kademeli olarak diğer pazarlardaki yerini alacak.

Yeni elektrik motorlu hafif ticari araç, hem panelvan hem de 5 ya da 7 kişilik Proace CITY versiyonlarıyla sunulacak.

Kullanıcının tercihine göre 4.4 metrelik standart ve 4.75 metrelik uzun dingil mesafeli versiyonlar da model ürün gamı içinde yerini alacak.

Elektrikli versiyonlarda 800 kg yükleme ve 750 kg çekme kapasitesi sunulacak

Açıklamada yer alan bilgiye göre, pratiklik konusunda da iddialı olan Proace CITY Electric, konvansiyonel Proace CITY modellerinin yükleme kapasitesine ulaşıyor.

Buna göre elektrikli versiyonlarda 800 kg yükleme ve 750 kg çekme kapasitesini müşterilerinin kullanımına sunacak.

Tüm Proace CITY Electric modelleri 136 HP güç (100 kW) üreten elektrik motoruna ve önden çekişli sürüşe sahip bulunurken, 50 kWh kapasiteli batarya ile birlikte tek şarjla 280 km civarında menzile ulaşılırken aracın maksimum hızı ise 135 km/s olarak açıklandı.

Güç modu açık olduğunda 0-100 km/s performansı 11.2 saniye olan Proace CITY Electric, hafif ticari araç sınıfında performans beklentilerini de karşılamayı başarıyor.

Filolar ve küçük ölçekli işletmeler için güvenilir bir tercih olarak öne çıkan Proace CITY Electric, aynı zamanda Avrupa genelinde giderek artan düşük ve sıfır emisyonlu bölgelerde kullanılabilmesiyle de ideal bir çözüm sunacak.

Proace CITY Electric, Toyota'nın 2025'te Avrupa'da sıfır emisyonlu araç satış oranını marka içerisinde yüzde 10'dan fazlaya çıkarma hedefinin de bir parçası olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu