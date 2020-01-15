Toyota yeni nesil modellerini tanıttı, yeni SUV yolda

15.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:51

Yeni model kompakt SUV'un sadece çizimi yapılmış siluetini gösteren Toyota, aracın ismi, üretim planları ve tanıtım tarihini ise gelecek günlerde açıklayacak. Toyota, forumda ayrıca ikinci nesil Mirai konsepti, RAV4 Plug-in Hybrid, GR Supra 2.0 ve yeni nesil Yaris sergilendi.