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Toyota yeni nesil modellerini tanıttı, yeni SUV yolda

Yeni model kompakt SUV'un sadece çizimi yapılmış siluetini gösteren Toyota, aracın ismi, üretim planları ve tanıtım tarihini ise gelecek günlerde açıklayacak.

15.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:51
Toyota yeni nesil modellerini tanıttı, yeni SUV yolda

Yeni model kompakt SUV'un sadece çizimi yapılmış siluetini gösteren Toyota, aracın ismi, üretim planları ve tanıtım tarihini ise gelecek günlerde açıklayacak. Toyota, forumda ayrıca ikinci nesil Mirai konsepti, RAV4 Plug-in Hybrid, GR Supra 2.0 ve yeni nesil Yaris sergilendi.

Kaynak: Dunya.com

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