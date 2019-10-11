Toyota yeni hidrojenli aracıyla Tesla'ya rakip olmayı hedefliyor

11.10.2019 10:51

Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi Toyota, elektrikli arabalarla rekabet edebileceğini umduğu hidrojenle çalışan yeni aracını tanıttı. Mirai isimli model yakıt hücresi teknolojisini kullanıyor.



Toyota her ne kadar yaklaşık 20 senedir hidrojenli otomobil üretse de bu teknoloji çok yaygın tüketici kitlesine ulaşamadı. Tesla gibi elektrikli araç üreticilerin hızlı yükselişinin ardındansa hidrojenli araçlar daha da gölgede kaldı. Euronews.com'da Görüntüle