Toyota, yeni elektrikli SUV'unun ön gösterimini Şangay'da yapacak
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Toyota, yeni elektrikli SUV'unun ön gösterimini Şangay'da yapacak

15.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:33
Toyota, yeni elektrikli SUV'unun ön gösterimini Şangay'da yapacak

Toyota, 19 Nisan'da başlayacak 2021 Şangay Otomobil Fuarı'nda tamamen elektrikli yeni SUV modelinin ön gösterimini gerçekleştirecek.

Toyota, 19 Nisan'da başlayacak 2021 Şangay Otomobil Fuarı'nda tamamen elektrikli yeni SUV modelinin ön gösterimini gerçekleştirecek.

Toyota açıklamasına göre, ilk olarak geçen aylarda Avrupa'da düzenlenen Kenshiki Forumu'nda iletişimi yapılan elektrikli SUV, Toyota'nın çok yönlü ve farklı ürün tiplerine kolayca adapte edilebilen yeni e-TNGA platformu üzerine inşa edilecek.

Toyota'nın e-TNGA mimarisinde temel unsurlar sabit kalırken, diğer unsurlar ise ihtiyaca göre değiştirilebiliyor. Bu yaklaşım sayesinde araç uzunluğu, genişliği, aks aralığı ve yüksekliği ayarlanabiliyor.

e-TNGA araç tipine ve kullanım profillerine göre önden çekişli, arkadan itişli, dört çeker sürüşlü olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda farklı batarya boyutları ve elektrik motoru kapasiteleri de bu platforma adapte edilebiliyor.

Yeni elektrikli SUV aracın sergileneceği 2021 Şangay Otomobil Fuarı, 19 ve 20 Nisan'daki basın günleriyle başlayacak ve 28 Nisan'a kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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