Toyota Yaris WRC Hırvatistan'daki yeni mücadeleye hazır
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Toyota Yaris WRC Hırvatistan'daki yeni mücadeleye hazır

Toyota Yaris WRC Hırvatistan'daki yeni mücadeleye hazır
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, 2021 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın üçüncü yarışındaki yeni mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, 2021 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın üçüncü yarışındaki yeni mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Toyota açıklamasına göre, 22-25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Hırvatistan Rallisi, Arctic Finlandiya Rallisi gibi takvime yeni giren WRC rallilerinden biri olacak. Aynı zamanda Hırvatistan'daki yarış, kış koşullarında yapılan Monte Carlo Rallisi hariç, 2019'dan bu yana ilk gerçek asfalt rallisi olacak.

Açıklamaya göre, Markalar ve Pilotlar Şampiyonası'nda lider durumda bulunan Toyota takımı, Hırvatistan'da Toyota Yaris WRC'nin asfalttaki güçlü performansını devam ettirmeyi hedefliyor. 20 yaşındaki Kalle Rovanpera, WRC'ye liderlik eden en genç sürücü olarak ralliye gelirken Sebastien Ogier ve Elfyn Evans, takım arkadaşının 8 puan gerisinde yer alıyorlar.

Hırvatistan Rallisi'nde merkez başkent Zagreb olarak belirlenirken, etaplar birbirinden farklı özelliklere sahip asfalt yollarda gerçekleştirilecek. Pilotları aşınmış veya tamamen akıcı yüzeyler beklerken, bir kısmı hızlı, bir kısmı da dar ve virajlı olarak etaplar öne çıkacak.

Perşembe günü gerçekleştirilecek test sürüşlerinin ardından ralli cuma sabahı başlayacak. Pilotlar 3 gün boyunca 300 kilometreden oluşan 20 zorlu etabı tamamlayacaklar.

Sezonun ilk iki yarışında altıncı sırayı alan Takamoto Katsuta ise yine Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Programı kapsamında dördüncü Yaris WRC ile mücadele edecek.

Açıklamada yarış öncesi değerlendirmelerine yer verilen takım kaptanı Jari-Matti Latvala, WRC'de ilk kez Hırvatistan'da mücadele etmenin son derece ilginç olacağını belirterek, "Bizi oldukça hızlı bir asfalt rallisi bekliyor. Yüzey genel olarak lastikler için aşındırıcı görünüyor ama bazı bölgelerde ise oldukça kaygan bir yüzey var. Bu da pilotlar için zorlayıcı bir ralli demek. Normalde Yaris WRC son dönemde Monza ve Monte Carlo'da gördüğümüz gibi asfalt üzerinde son derece güçlü. Ancak hiçbir şeyi hafife alamayız ve başarılı olmak için çok sıkı çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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