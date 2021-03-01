Toyota Yaris Cenevre Otomobil Fuarı'nda "Yılın Otomobili" seçildi
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Toyota Yaris Cenevre Otomobil Fuarı'nda "Yılın Otomobili" seçildi

01.03.2021 20:07 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:10
Toyota Yaris Cenevre Otomobil Fuarı'nda

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nda düzenlenen "Yılın Otomobili" yarışmasında, Toyota Yaris birinci oldu.

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nda düzenlenen "Yılın Otomobili" yarışmasında, Toyota Yaris birinci oldu.

İlk kez 1905'te başlayan ve 1924'te uluslararası fuar kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son iki yıldır iptal ediliyor.

Bu yıl, organizatörler salgına rağmen Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'nde 1964'ten bu yana yapılan "Yılın Otomobili" yarışmasını düzenledi.

Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nın web sitesinden canlı yayınlanan ödül töreninde, Toyota Yaris, finale kalan 7 otomobil arasında 266 puanla "Yılın Otomobili" seçildi.

"Fiat New 500" 240 puanla ikinci, "Cupra Formentor" 239 puanla üçüncü oldu.

Yarışmanın jüri üyeleri, otomobil sektöründe gazetecilik yapan 22 ülkeden 59 kişiden oluştu.

Her yıl 1000'e yakın otomobilin sergilendiği fuar, dünya genelinden yaklaşık 10 bin gazeteciye ev sahipliği yaparken, bu fuara son yıllarda ortalama 600-700 bin arası ziyaretçi katılıyordu.

Cenevre Otomobil Fuarı'nın 88'incisine Türk firmaları da katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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