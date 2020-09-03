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Toyota, WRC 2020'ye zaferle devam etmeyi hedefliyor

Toyota'nın Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımı TOYOTA GAZOO Racing, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'na bıraktığı yerden devam etmeyi hedefliyor.

Toyota, WRC 2020'ye zaferle devam etmeyi hedefliyor
03.09.2020 17:11 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:14

Toyota'nın Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımı TOYOTA GAZOO Racing, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'na bıraktığı yerden devam etmeyi hedefliyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 4-6 Eylül'de gerçekleştirilecek Estonya Rallisi'nde, TOYOTA GAZOO Racing'in hedefi yine galibiyet almak olacak.

Markalar Şampiyonası'nda 21 puanla liderliği elinde bulunduran Toyota, aynı zamanda Pilotlar Şampiyonası'nda da üstünlüğe sahip bulunuyor. Sebastien Ogier şampiyonada ilk sırada yer alırken, Elfyn Evans ikinci ve Kalle Rovanpera dördüncü sırada bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, sezonun yarıda kalmasına neden olmuştu. Toyota Yaris WRC ile ilk sezonlarına başarılı bir şekilde başlayan üç pilot arasından Evans, İsveç'te, Ogier ise Meksika'da ralliyi kazanmıştı.

Estonya Rallisi ise revize edilen 2020 takvimine yeni eklendi ve sıkılaşan protokollerle güvenlik önlemleri artırıldı. Estonya, ilk kez WRC'nin bir ayağına ev sahipliği yapacak olsa da geçen yıl gerçekleştirilen tanıtım organizasyonuna tüm üreticiler katılmıştı.

Birçok tepe ve atlayış içeren etaplarda, hızlı ve akıcı toprak yollar bulunuyor. Takımlar kısıtlamaların hafifletilmesiyle birlikte Finlandiya ve Estonya'da antrenman yaparak bu ralliye hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Yarın akşam kısa bir açılış etabıyla başlayacak Estonya Rallisi'nde servis alanı Raadi Havalimanı'na konumlandırıldı. Rallide etapların büyük bir çoğunluğu cumartesi ve pazar günlerinde toplam 232.64 kilometre ile gerçekleştirilecek.

Ralli merkezi ise Estonya'nın ikinci büyük şehri Tartu'da yer alacak.

Kaynak: AA

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