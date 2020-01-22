Toyota ve Honda hava yastıklarındaki sorun nedeniyle milyonlarca aracı geri çağırdı

22.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:50

Japon otomotiv devleri Toyota ve Honda, hava yastıklarındaki bir sorun nedeniyle dünya genelinde milyonlarca aracı geri çağırdı.

Toyota'nın geri çağırdığı 3,4 milyon aracın 2,9 milyonunun ABD'de bulunduğu belirtiliyor. Geri çağrılan araçlar, 2010-2019 arasında üretilen Corolla, Corolla Matrix, Avalon ve Avalon HV modellerini kapsıyor.

Şirket geri çağırma kararının araçların elektronik kontrol ünitelerinin (ECU) arızalı olma olasılığı nedeniyle alındığını açıkladı.

Aracın sensörleriyle bağlantılı bu ünite bir kaza anında hava yastıklarını ve emniyet kemeri germe düzeneğini devreye sokuyor.

Toyota, bazı seslerin parazit yaparak cihazın bağlantısını bozabileceğini ve bunun sonucu olarak hava yastıkları ve kemer gerdirme düzeneğinin gerektiği gibi ya da hiç çalışmayabileceğini söylüyor.

Şirket ABD'de bu sorundan etkilenebilecek tüm araç sahiplerine Mart ortasına kadar bildirimde bulunmayı hedeflediğini açıkladı.

Araç sahiplerinden araçlarını Toyota servislerinde kontrol ettirmeleri istenecek. Araç sahiplerine sensör iletişim sorunlarının giderilmesi için yeni ses filtreleri önerilebileceği belirtiliyor.

Takata hava yastığı sorunu

Honda da yine hava yastıklarıyla bağlantılı bir sorun nedeniyle ABD'de 2,4 milyon, Kanada'da 300 bin aracını geri çağırdı.

Şirketin açıklamasında bu kararın 1996-2003 yılları arasında üretilen Acura modellerindeki Takata hava yastığı şişiricilerinin uygun contalarla üretilmemiş olma olasılığı nedeniyle alındığı kaydedildi.

Ancak Honda bu sorunun, Takata hava yastıklarının patlamasıyla ilgili olmadığını açıkladı. Japon şirketi Takata'nın ürettiği hava yastıklarının patladığı, yeterince şişmediği ya da etrafa şarapnel parçaları saçtığı vakalarda en az 29 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Ferrari'den Ford'a toplam 34 otomobil markasını etkileyen skandal sonunda Takata iflas başvurusunda bulunmuş, dünya genelinde on milyonlarca araç geri çağrılmıştı.