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Ekonomi

Toyota ve Hino hidrojen yakıt hücreli ağır ticari araç geliştiriyor

Toyota ve Hino 600 km menzilli hidrojen yakıt hücreli ağır ticari araç geliştiriyor.

25.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:52
Toyota ve Hino hidrojen yakıt hücreli ağır ticari araç geliştiriyor

Toyota ve Hino 600 km menzilli hidrojen yakıt hücreli ağır ticari araç geliştiriyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota ve Hino, hidrojen yakıt hücreli ağır ticari araç geliştirmek için iş birliği yapıyor.

Bu kapsamda hidrojen yakıt hücreli ticari aracın doğrulama testleri ve pratik kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. 600 kilometrelik sürüş menzili sunacak yakıt hücreli ağır ticari araç, hem çevresel performansta hem de pratik kullanımda yüksek standartlar sağlayacak.

En önemli kurumsal hedeflerinden biri olarak küresel çevre sorunlarını çözmek üzere proaktif çalışmalar yapan Toyota ve Hino, 2050 yılında CO2 emisyonlarını düşürmek için geniş bir kullanım alanına hizmet sunacak elektrikli araç teknolojileri geliştiriyorlar.

Japonya'da toplam CO2 salınımının yüzde 60'ının ticari araçlara ait olması, bu girişimin önemini daha da ortaya koyuyor.

Ağır ticari araçların yaygın olarak elektrikli kullanımı için ise hem çevresel performans hem de iş kapasitesi anlamında yeterli sürüş menzili, yükleme kapasitesi gibi birçok gerekliliği karşılaması gerekiyor. Bu nedenle hidrojen yakıt hücreli araçlar elektrikli araçlara göre daha yüksek enerji yoğunluğuyla verimli bir performans sunabiliyorlar.

Hino Profia modeli üzerine yapılacak yakıt hücreli ağır ticari araç, Toyota ve Hino'nun uzun yıllar boyunca elde ettiği deneyimle birlikte geliştiriliyor.

Şasi, yakıt hücreli aracın optimum yerleşimi için özel olarak tasarlandı ve yeterli yükleme kapasitesi için kapsamlı bir ağırlık azaltma çalışması yapıldı.

Güç ünitesi olarak ise, Toyota'nın yeni nesil Mirai için geliştirdiği iki yakıt hücresi sistemi yer alacak. Bununla birlikte Hino'nun geliştirdiği ve hibrit ağır ticari araç teknolojisinde uygulanan araç kontrol sistemleri kullanılacak.

Toyota ve Hino hidrojeni gelecek için önemli bir enerji kaynağı olarak görüyor. Birlikte çalışarak teknolojiler geliştirecek iki üretici, 2003 yılında birlikte yakıt hücreli araç çalışmasına başlamalarından bu yana geçen 15 yılda yenilikçi yakıt hücreli araçlar geliştirdi.

Toyota ve Hino, hidrojen toplumunun gerçek olması adına işbirliğini güçlendirmeyi ve çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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