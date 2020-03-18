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Avrupa, Ekonomi

Toyota ve BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara veriyor

Toyota ve BMW, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara verme kararı aldı.

18.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:26
Toyota ve BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara veriyor

Toyota ve BMW, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara verme kararı aldı.

Toyota'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'da koronavirüs salgınının hızlandığı, bunun ekonomik ve sosyal etkilere yol açtığı kaydedildi.

Çeşitli Avrupa ülkelerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerin kısa vadeli satış görünümünü belirsizleştirdiği, lojistik sıkıntılara ve arz zincirinde sorunlara neden olduğu anımsatılan açıklamada, çalışanların güvenliğine yönelik tedbirler doğrultusunda bugünden itibaren Avrupa'daki araç, motor ve şanzıman üretimine kademeli biçimde ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'da üretimin geçici olarak durdurulmuş olduğu anımsatılarak, İngiltere ve Polonya'daki üretim tesislerinin bugün, Çekya'daki tesisin ise yarın üretime ara vereceği bildirildi.

BMW'den yapılan açıklamada da şirketin koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ve Güney Afrika'daki otomobil fabrikalarında üretime 19 Nisan'a kadar ara verme kararı aldığı belirtildi.

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Kaynak: AA

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