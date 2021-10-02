Toyota üretimi, ağustosta yarı iletken açığı sonucu son bir yılda ilk kez düştü - Haberler
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Toyota üretimi, ağustosta yarı iletken açığı sonucu son bir yılda ilk kez düştü

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Toyota üretimi, ağustosta yarı iletken açığı sonucu son bir yılda ilk kez düştü

Toyota Motor, küresel üretim oranı son bir yılda ilk düşüşünü ağustos ayında yaşadı.

Toyota Motor, küresel üretim oranı son bir yılda ilk düşüşünü ağustos ayında yaşadı. Düşüşte parça açığı ve yarı iletken çip tedarik sıkıntısı etkili oldu.

Üretici firmadan yapılan açıklamaya göre Toyota'nın, küresel üretimi ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 düşüşle 531 bin 448'e geriledi. Bu düşüş, son bir yılın ilki olarak kayıtlara geçti.

Japonya içi üretim söz konusu dönemde yüzde 8,4 düşerek 185 bin 726'ya, deniz aşırı üretim ise yüzde 19,9 düşüşle 345 bin 722'ye geriledi.

Düşüşte, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonucu faaliyeti durdurulan Güneydoğu Asya fabrikalarındaki parça açığı etkili oldu.

Firmanın, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kapsamlı küresel üretim hedefi ise daha önce açıklanan seviyeden, 300 bin düşürülerek 9 milyona çekildi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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