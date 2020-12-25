Toyota, "ultra kompakt" elektrikli aracı "C+Pod"u satışa sundu
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Toyota, "ultra kompakt" elektrikli aracı "C+Pod"u satışa sundu

25.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:40
Toyota,

Toyota, elektrikli araçların popülerliğini artırmak için "C+pod" "ultra kompakt" bataryalı elektrikli aracını satışa sundu.

Toyota, elektrikli araçların popülerliğini artırmak için "C+pod" "ultra kompakt" bataryalı elektrikli aracını satışa sundu.

Toyota açıklamasına göre, şu anda sınırlı sayıda Japonya'da olmak üzere satılan araca öncelikle kurumsal kullanıcılar, yerel hükümetler ve elektrikli aracın kullanımını artırmak üzere çalışmalar yapan diğer organizasyonlar erişebilecek.

Toyota elektrikli araçların yaygınlaşması adına yeni iş modelleri dahil olmak üzere farklı çalışmalar yapmayı planlıyor. Şu anda sınırlı sayıda kullanılacak C+pod, 2022 yılından itibaren ise bireysel kullanıcılara da satışa sunulacak. Yeni C+pod'un şu anda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte sadece elektrikli araçlar tarafından sunulan yeni hizmetler de tanıtıldı.

Yeni C+pod, kişi başına enerji verimliliğini artıran bir mobilite seçeneği olarak iki koltuklu olacak şekilde tasarlandı. Buna ek olarak C+pod ile kurumsal kullanıcıların günlük kısa kullanımlarla müşterileri ziyaret etmesi hedefleniyor. Ayrıca şehir içi veya dağlık bölgelerde yaşayanlar için de güvenli ve çevre dostu bir ulaşım sağlıyor.

2,490 mm uzunluğa, 1,290 mm genişliğe, 1,550 mm yüksekliğe ve 1,780 mm dingil mesafesine sahip aracın 3,9 metre dönüş çapı bulunuyor. Bu sayede dar alanda rahatça manevra yapabilen C+pod, aynı zamanda tek şarjla 150 km yol kat edebiliyor. 2 kişilik C+pod'un 9.06 kWh güce sahip lityum iyon bataryası 5 saatte tamamen doldurulabiliyor. Ayrıca C+pod önünde yer alan girişle 10 saate kadar güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor. Maksimum 60 km/s hıza ulaşabilen C+pod'un 670 kilogram ağırlığı buluyor.

Toyota elektrikli araçları popülerleştirmek adına ürün gamını genişletiyor ve yeni iş modelleri için iş birlikleri ortaya koyuyor. Japonya'da ilk olarak C+pod, yürüme hızında ilerleyen elektrikli araç (Walking Area BEV) ve Toyota i-Road ile 200'den fazla kurumsal ve yerel hükümet iş birliğiyle yeni ulaşım modelleri deneyimleniyor.

Bu iş birliklerinin bir parçası olarak tanıtılan C+pod, elektrikli araçlara özgü yeni hizmetlerle de öne çıkıyor. Bu hizmetlerden biri olan Toyota Green Charge ile CO2'siz elektriğe erişim sağlanıyor ve araç bu noktadan şarj edilebiliyor. Bununla birlikte planlanan diğer hizmetler içerisinde turistler için gezileri teşvik etmek amacıyla araç paylaşım hizmetlerini turist danışma servisiyle kombine eden çalışmalar da yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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