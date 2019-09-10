Toyota, Türkiye Rallisi'nde yeniden kazanmak istiyor

10.09.2019 14:02

Toyota, Finlandiya ve Almanya Rallileri'nde aldığı podyum zaferlerinin ardından, 12-15 Eylül tarihlerinde yapılacak Türkiye Rallisi'ne de favori olarak geliyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında WRC takvimine geri dönerek şampiyonaya büyük bir renk getiren Türkiye Rallisi, zorlu etaplarıyla otomobillere ve pilotlara zorluklar yaşatmıştı. Toyota bu mücadeleyi Yaris WRC ile en iyi şekilde geçerek ilk iki sırada yer almayı başarmıştı.



Marmaris'te gerçekleştirilecek Türkiye Rallisi'nde, kayaların da olduğu zorlu toprak etaplar sürücülerin çok dikkat etmesini gerektiriyor. Ayrıca, sıcaklık, pilotları ve motoru, düşük hızlarda hava akımının azalması da şanzıman ve frenleri etkiliyor. Yaris WRC de, dayanıklılığı ve hızıyla Türkiye Rallisi'nin favorisi olarak gösteriliyor.



Perşembe akşamı Marmaris'teki özel etapla başlayacak mücadelede, en uzun gün ise 159 kilometrelik üç etabıyla cuma günü olacak. Cumartesi günü de üç etap iki kez koşulacak. Pazar günü ise toplam dört etap geçilecek ve ralli Marmaris Güç Etabı'yla tamamlanacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Gazoo Racing takım kaptanı Tommi Makinen, Türkiye Rallisi öncesi takımın formda olduğunu belirterek, "Almanya'da harika bir sonuç elde ettik ancak Türkiye Rallisi'nin tamamen farklı bir mücadele olacağını biliyoruz. Burası akıllıca davranmanız gereken bir ralli. Elbette geçen yılki gibi kazanmak istiyoruz ama bu kolay olmayacak. Bu zorlu şartlarla mücadele edebilecek bir aracımızın olması en önemli kozumuz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de kazanan ve şu anda Pilotlar Şampiyonası'nda lider konum olan Ott Tanak, bu yarışı da kazanarak puan farkını açmayı hedefliyor. Toyota Gazoo Racing ise, üç otomobiliyle maksimum puanı alarak Markalar Şampiyonası'nda liderliğe çıkmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA