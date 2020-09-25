Toyota, Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçısı oldu
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Toyota, Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçısı oldu

25.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:45
Toyota, Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçısı oldu

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2019 yılında gerçekleştirdiği 4,4 milyar dolarlık ihracatla, ihracatçı firmalar arasındaki ikincilik konumunu korudu.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2019 yılında gerçekleştirdiği 4,4 milyar dolarlık ihracatla, ihracatçı firmalar arasındaki ikincilik konumunu korudu.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre şirket, gerçekleştirdiği üretim ve ihracat rakamlarıyla başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürüyor.

Her yıl 150'yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren Toyota, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması"nda Türkiye genelinde ve kendi sektöründe ikinci büyük ihracatçı olarak ödülün sahibi oldu.

Verilen bilgiye göre ödül, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk'e takdim edildi.

Ayrıca ödül ile beraber Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayınlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı" da Şentürk'e verildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 2019 yılında ürettiği 252 bin adet otomobil üretiminin 227 binini ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 4,4 milyar dolar değerinde ihracat geliri elde etti.

Üretiminin yüzde 90'ını dünyanın 150'yi aşkın ülkesine ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, halen 5 bin 500 kişilik istihdamı ve 2,27 milyar dolar değerinde toplam yatırımı ile Sakarya ve Türkiye'ye katma değer sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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