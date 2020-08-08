Toyota Türkiye'den "Sakarya fabrikasında yangın" açıklaması Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan üretim tesislerinde çıkan yangının, kısa sürede söndürüldüğünü bildirdi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan üretim tesislerinde çıkan yangının, kısa sürede söndürüldüğünü bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, bugün saat 09.01'de planlı bakım arası çalışmaları sırasında, boya hanedeki boya hazırlama prosesinde ani alevlenme sonucu sadece ilgili ünitede kısmi yangın çıktığı belirtildi.

İlk müdahalesi Toyota Türkiye ekipleri tarafından yapılan yangının, kısa sürede söndürüldüğü bilgisi verilen açıklamada, olası bir riske karşı destek amaçlı Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve diğer itfaiye ekiplerinin fabrikaya çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, olayda yaralanan 1 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, diğer yaralının da taburcu edildiği bildirilerek, üretim konusunda herhangi bir aksama yaşanmasının beklenmediği ve yangının çıkış sebebinin araştırıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA