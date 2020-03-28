Toyota Türkiye'den otomobil basınına anlamlı destek!
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Toyota Türkiye, Koronavirüs, Otomobil

Toyota Türkiye'den otomobil basınına anlamlı destek!

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizin de etkilendiği bu zor günlerde otomobil basını için en anlamlı destek Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.

28.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:32
Toyota Türkiye'den otomobil basınına anlamlı destek!

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizin de etkilendiği bu zor günlerde otomobil basını için en anlamlı destek Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt'tan geldi.

Ali Haydar Bozkurt, basın mensuplarına hitaben tek tek gönderdiği yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu zorlu bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç hepimizi etkilemekte; sosyal yaşantımızın yanı sıra, ekonomiye ve dolayısıyla işlerimize de olumsuz yansımaktadır.

 

100 yılda bir gelen böylesine zorlu ve "Kurtuluş Savaşı" olarak adlandırdığımız bu süreçte; firma olarak biz de öncelikle temel sorumluluklarımızı yerine getirirken, çalışanlarımızın ve ailelerinin mağdur olmadan bu süreci atlatmaları için önlemler almaktayız.

 

Toyota  olarak satışlarımızın ve buna bağlı olarak gelirlerimizin düşmeye başladığı içinde bulunduğumuz dönemde ve önümüzdeki aylarda durumun daha da olumsuz gelişme ihtimalini gözlemlemekteyiz. Buna paralel olarak, bu zorlu dönem geçene kadar harcamalarımızı minimum seviyede tutmak ve öncelikle çalışanlarımızın ücretlerini ödeyecek şekilde planlamalar yapmaktayız.

 

Bu paralelde; pazarlama iletişiminin minimum seviyelerde seyretmesi doğal ve kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu gibi dönemlerde, firmaların karlılıklarından ziyade, bir çeşit ayakta kalma mücadelesi vermesi ve bu mücadelede, toplumun her kesiminin birbirine gücü oranında destek olması gerekmektedir.

 

İşte bu noktadan hareketle; Toyota ailesi olarak stoklarımızda  çok az miktarda  araç kalmış olmasına rağmen, siz otomotiv basınını desteklemek amacıyla, normal iletişim planımızın dışında, özel bir kampanya planlaması da yapma kararı almış bulunuyoruz. Buna göre aldığımız karar doğrultusunda  Nisan ayında yayınınıza destek vereceğimizi belirtmek isterim.

 

Önümüzdeki dönemlerde gelişmelerin nasıl olacağını bilmemekle beraber,  bu zorlu süreci birlikte ve dayanışma içinde aşacağımıza  olan inancım tamdır. Bu vesile ile size, ailenize ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı günler dilerim.

 

Saygı ve sevgilerimle"

Ekonominin ve otomotiv sektörünün uzun süredir etkilerini hissettiği kriz ve ardından gelen salgının doğrudan ilk etkilerini hisseden otomobil basının bir mensubu ve Carmedya ailesi olarak, Ali Haydar Bozkurt'a teşekkür ediyor, dayanışmanın diğer markalar ve imkanı olan herkes sayesinde toplumun her alanına yaygınlaşmasını diliyoruz.

Kaynak: Carmedya.com

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